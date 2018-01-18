Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
Общество

Россияне просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации

18 Января 2018 в 09:12

Россияне просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародийный ролик на клип Satisfaction. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Петицию подписали более 11 тысяч человек. Напомним, скандал разгорелся, когда курсанты выложили в сеть видео. Там они в полуголом виде, но в форменных фуражках, пританцовывая, занимаются уборкой в общежитии – гладят, моют пол и стены. 

История поделила жителей России на два лагеря — одни хотят, чтобы будущие лётчики-курсанты немедленно были отчислены и не позорили честь мундира. Другие же считают, что к парням не стоит применять столь жестокие меры. Ведь они лишь проявили себя с творческой стороны в своё свободное время. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.