Россияне просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародийный ролик на клип Satisfaction. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Петицию подписали более 11 тысяч человек. Напомним, скандал разгорелся, когда курсанты выложили в сеть видео. Там они в полуголом виде, но в форменных фуражках, пританцовывая, занимаются уборкой в общежитии – гладят, моют пол и стены.

История поделила жителей России на два лагеря — одни хотят, чтобы будущие лётчики-курсанты немедленно были отчислены и не позорили честь мундира. Другие же считают, что к парням не стоит применять столь жестокие меры. Ведь они лишь проявили себя с творческой стороны в своё свободное время.