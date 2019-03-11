Россияне платят за ЖКХ «по два конца»

Страшную правду открыл глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев: по его словам, мы платим за большинство услуг ЖКХ вдвое больше, чем они стоят.

Цитата руководителя ФАС: «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», - заявил Игорь Артемьев в интервью НТВ. В качестве примера чехарды с формированием тарифов на услуги ЖКХ он рассказал, что стоимость производства одного кубометра воды в соседних регионах может отличаться в 54 раза. Объясняется такой парадокс, как всегда, довольно просто, еще цитата: «Как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высoкопоставленного чиновника», - заявил Артемьев.

Что делать для исправления сложившейся ситуации, в антимонопольной службе знают. Проект реформы регулирования тарифов ФАС представила еще месяца полтора назад. Он призван выровнять коммунальные тарифы по всей стране, сделать прозрачнее сектор ЖКХ, причем, в первую очередь для потребителя, который хочет понять, за что он платит каждый месяц, - заявлял тогда глава ФАС. Пока, впрочем, тем дело и закончилось.

А сектор ЖКХ как был непрозрачным, так и остается. Теперь к этому всему добавилась еще и стартовавшая с начала года так называемая «мусорная реформа». Эксперты Общероссийского народного фронта, проанализировав ее ход, одной из проблем реформы назвали непрозрачность торгов. Сплошь и рядом фиксируется резкое снижение начальной стоимости контракта с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, что говорит о завышении начальной цены или демпинге. Анализ ОНФ дал и еще более настораживающий результат: у нескольких региональных операторов нет сотрудников в штате, уставной капитал составляет от 10 до 20 тысяч рублей, отсутствует прибыль за 2017 год. То есть, называя вещи своими именами, имеются признаки фирм-однодневок. Для чего они применяются, объяснять никому не надо.

Что делать, знают все. Кто будет делать, не знает никто. Зато известно, кто будет и дальше платить за услуги ЖКХ «по два конца». А скоро – еще больше. Летом тарифы вновь вырастут.

Всеволод Нерознак