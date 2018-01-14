Россиян предостерегли об опасности пищевых добавок для похудения. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Роспотребнадзор обнаружил рекламу так называемого жиросжигателя DNP на интернет-сайтах, а также в социальных сетях. В ведомстве сообщили, что в подобных добавках содержится ядовитое вещество динитрофенол, которое категорически не предназначено для внутреннего использования. Оно применяется в производстве красителей для пропитки дерева и ткани. Отмечается, что после употребления этого жиросжигателя уже пострадали граждане Великобритании.