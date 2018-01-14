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Общество

Россиян предостерегли об опасности пищевых добавок для похудения

14 Января 2018 в 15:18
Россиян предостерегли об опасности пищевых добавок для похудения

Россиян предостерегли об опасности пищевых добавок для похудения. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Роспотребнадзор обнаружил рекламу так называемого жиросжигателя DNP на интернет-сайтах, а также в социальных сетях. В ведомстве сообщили, что в подобных добавках содержится ядовитое вещество динитрофенол, которое категорически не предназначено для внутреннего использования. Оно применяется в производстве красителей для пропитки дерева и ткани. Отмечается, что после употребления этого жиросжигателя уже пострадали граждане Великобритании.

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