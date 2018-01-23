Россия заняла 26 место в рейтинге лучших стран мира

Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Список составляли, основываясь на 9 критериях, в том числе, темпах роста экономики развития туротрасли, культуры, общего уровня жизни населения, а также силе и влияния на мировой арене, историческое наследие, сообщает Ura.ru .

Первое место в рейтинге, в который попали 80 стран, занимает Швейцария. В прошлом году Соединённые Штаты занимали 7 место, то в этом году они стали 8-ми