Россия выплатит установленный МОК штраф в 15 миллионов долларо

Россия выплатит установленный Международным олимпийским комитетом штраф в 15 миллионов долларов. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, отметив, что сроки выплаты пока не установлены.

В начале декабря стало известно, что исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.

Олимпийский комитет России обязали внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.