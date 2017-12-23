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Общество

Россия выплатит установленный МОК штраф в 15 миллионов долларо

23 Декабря 2017 в 14:50
Россия выплатит установленный МОК штраф в 15 миллионов долларо

Россия выплатит установленный Международным олимпийским комитетом штраф в 15 миллионов долларов. Как  пишет «Интерфакс», об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, отметив, что сроки выплаты пока не установлены. 

В начале декабря стало известно, что исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом. 

Олимпийский комитет России обязали  внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.

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