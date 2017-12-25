Кураев: Опасно строить много церквей

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Протодиакон в эфире НСН посчитал прогнозы восстановления церквей опасным делом.

В течение 25-30 лет количество храмов в России удвоится, при этом оно достигнет дореволюционного уровня. Об этом рассказал представитель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Он также подчеркнул, что в течение 30 лет удалось построить более 30 тысяч храмов, в том числе в РФ, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Украине и других странах мира, сообщает «Россия 24».

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предостерёг от далеко идущих планов по строительству храмов.

«В последние 20 лет строится-открывается в среднем 3 храма в день. То есть прирост - тысяча храмов в год. Таких темпов никогда в истории не было. С другой стороны, это опасное дело – прогнозировать нынешнюю тенденцию на десятилетия вперёд, потому что многое может измениться: политический контекст и демографическая ситуация меняются не в пользу православных», - отметил собеседник НСН.

По словам Андрея Кураева, число православных может снизиться и из-за поведения священнослужителей.

«Немного факторов [могут повлиять на число верующих], в том числе поведение высших иерархов церкви, восприятия ими, не знаю, сколько храмов заминусуют идею патриарха поставить памятник самому себе при жизни и какими потерями прихожан это обернётся. При всём этом в обществе растёт усталость от чрезмерной навязчивости», - подчеркнул протодиакон.

В то же время Андрей Кураев заявил, что духовный подъём в РФ отстаёт от Запада.

«Если мы говорим о числе храмов на тысячу населения, то Россия отстаёт от Европы. Мы в нашем духовном подъёме ещё не достигли показателей Западной Европы. Число людей, которые каждое воскресенье бывают в храме, в Западной Европе гораздо выше, чем в России», - заключил Кураев.

22 декабря стало известно, что около храма Христа Спасителя появятся памятники всем 16 патриархам Руси. Три из них уже установлены: это фигуры Иова, Гермогена и Тихона. Это будет приурочено к столетию восстановления патриаршества в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков.