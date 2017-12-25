Понедельник
25 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Общество

Кураев: Опасно строить много церквей

25 Декабря 2017 в 16:47
Кураев: Опасно строить много церквей
ФОТО: РИА Новости/Михаил Фомичев

Протодиакон в эфире НСН посчитал прогнозы восстановления церквей опасным делом.

В течение 25-30 лет количество храмов в России удвоится, при этом оно достигнет дореволюционного уровня. Об этом рассказал представитель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Он также подчеркнул, что в течение 30 лет удалось построить более 30 тысяч храмов, в том числе в РФ, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Украине и других странах мира, сообщает «Россия 24».

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предостерёг от далеко идущих планов по строительству храмов.

«В последние 20 лет строится-открывается в среднем 3 храма в день. То есть прирост - тысяча храмов в год. Таких темпов никогда в истории не было. С другой стороны, это опасное дело – прогнозировать нынешнюю тенденцию на десятилетия вперёд, потому что многое может измениться: политический контекст и демографическая ситуация меняются не в пользу православных», - отметил собеседник НСН.

Кураев о Иерусалиме: Из-за символов может снова политься кровь
По словам Андрея Кураева, число православных может снизиться и из-за поведения священнослужителей.

«Немного факторов [могут повлиять на число верующих], в том числе поведение высших иерархов церкви, восприятия ими, не знаю, сколько храмов заминусуют идею патриарха поставить памятник самому себе при жизни и какими потерями прихожан это обернётся. При всём этом в обществе растёт усталость от чрезмерной навязчивости», - подчеркнул протодиакон.

В то же время Андрей Кураев заявил, что духовный подъём в РФ отстаёт от Запада.

«Если мы говорим о числе храмов на тысячу населения, то Россия отстаёт от Европы. Мы  в нашем духовном подъёме ещё не достигли показателей Западной Европы. Число людей, которые каждое воскресенье бывают в храме, в Западной Европе гораздо выше, чем в России», - заключил Кураев.

22 декабря стало известно, что около храма Христа Спасителя появятся памятники всем 16 патриархам Руси. Три из них уже установлены: это фигуры Иова, Гермогена и Тихона. Это будет приурочено к столетию восстановления патриаршества в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.