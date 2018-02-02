России в отношениях с союзниками посоветовали брать пример с Китая

Алексей Дзермант в эфире НСН разъяснил логику вынесенного вердикта в отношении журналистов Regnum.

По пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора получили по приговору Минского горсуда трое белорусских авторов российского агентства Regnum Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Как передает портал Newsru.com, они были признаны виновными в разжигании межнациональной вражды, поскольку, как посчитал суд, ставили под сомнение суверенитет Белоруссии, оскорбляли белорусский народ, его историю, язык и культуру.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН разъяснил логику вынесенного вердикта в отношении журналистов.

«Этот процесс показал, что нарастает волна непонимания между частью российского медийного класса и белорусскими политическими элитами. Мне кажется, через информационные каналы чрезмерно давили на белорусское общество. Безусловно, в белорусском государстве есть явления, которые можно и нужно критиковать, в том числе те, которые касаются национальной памяти, истории, языка. Но дело «Регнума» показало, что эти люди, публицисты, перешли некую красную черту», - отметил он.

При этом эксперт признает, что наказание достаточно суровое.

«Мое мнение, наверное, эти люди не совершали таких серьезных деяний, даже это наказание для них достаточно суровое. Тем не менее, когда я читал их публикации, мне было неприятно, как гражданину Белоруссии. Там были моменты, которые могли вызвать возмущение. В целом эта ситуация показала, что информационная политика в России и Белоруссии – Союзном государстве - далека от гармонии и баланса. И если часть российского медийного класса хочет «поднажать» на Белоруссию, то здесь такие модели не проходят. Нет понимания психологии белорусской власти: чем больше жмешь, тем больше она сопротивляется. Это видно по поведению белорусского лидера – он никогда не позволит такие фокусы с собой прокручивать. И тут нашла коса на камень. Результат мы видели», - сказал собеседник НСН.

Он полагает, что России нужно менять подходы в отношениях с союзниками.

«Хорошо, что процесс закончился, что люди вышли на свободу. Но тем не менее, нужно сделать выводы: нужно согласовывать такие вещи, не позволять таким эксцессам случаться. Как-никак мы союзники, а такие моменты, конечно, омрачают наши отношения. Такое информационное давление играет на руку противникам Союза. Мне кажется, в России очень большая проблема с пониманием, как надо выстраивать отношения с союзниками в постимперскую эпоху. Потому что даже если кто-то пытается восстановить геополитическое влияние, то это делается уже несколько другими методами, более современными. Тут, конечно, можно поучиться у Китая, как они распространяют свое влияние – мягко, но упорно и последовательно», - подытожил политолог.

Как сообщается, Шиптенко и Алимкин намерены обжаловать приговор. Защита Павловца пока не определилась с дальнейшими действиями.