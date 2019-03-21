Рогозин, полиция и премьер. Роскосмос борется за репутацию

ФОТО: Страница Д.О. Рогозины в Фейсбуке

Из всех федеральных целевых программ вопросы по реализации есть только к «Роскосмосу», - заявил в четверг Дмитрий Медведев.

По словам премьер-министра, которые приводит «Интерфакс», «24 ФЦП, большинство из которых, по оценке Минэкономразвития, в целом выполняются достаточно эффективно. Вопросы остаются по реализации только одной федеральной целевой программы, за которую отвечает «Роскосмос», - сказал Медведев на заседании кабинета министров. Исполнение расходов оказалось хуже, чем годом ранее, когда было около 90%, - отметил премьер. Это не первый раз, когда глава правительства обращает внимание на деятельность госкорпорации «Роскосмос». Еще в январе Дмитрий Медведев совещании по финансово-экономическому состоянию «Роскосмоса» отметил серьезные проблемы в работе компании.

«Государство инвестирует в освоение космоса значительные средства – запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года составит более 515 млрд рублей. Эти деньги должны быть эффективно использованы для того, чтобы наращивать наши орбитальные возможности, и для создания носителя сверхтяжелого класса, выполнения программы пилотируемых полетов. С этим есть серьезные проблемы. В прошлом году «Роскосмос» часть бюджетных инвестиций, порядка 16%, просто не использовал. Недозагружены предприятия, не выполнены научные работы. Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно», - отметил Медведев.

На январском совещании премьер велел «Роскосмосу» заканчивать с «прожектерством», меньше говорить и больше делать.

«Надо заканчивать с прожектерством! Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году! Надо работать. Меньше говорить и больше делать. Активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли, увеличением доли России на международном рынке», - заключил глава правительства.

Тогда же премьер-министр поставил на вид, что на космодроме Восточный в Амурской области построена всего четверть из запланированных объектов.

Между тем, как стало известно в последние сутки, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете. В столичных правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что «заведено уголовное дело, идет этап предварительного расследования, работают дознаватели». Представитель госкорпорации Владимир Устименко в интервью тому же агентству заявил, что «Роскосмос» подвергся информационной атаке, цель которой - помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации.

Сейчас источником негативной информации, связанной с «Роскосмосом», стал председатель правительства Российской Федерации. Причем, не в первый раз: в январе, напомним, он тоже «прошелся» по «Роскосмосу». На него в полицию заявление еще не подали?

Всеволод Нерознак



