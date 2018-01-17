Росгвардия настаивает на ужесточение требований к ЧОП после резни в Перми

Росгвардия предлагает ужесточить требования к частным охранным организациям, которые работают в школах. Как пояснил в интервью РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, инцидент в пермской школе, где в результате поножовщины пострадали 15 человек, свидетельствует, что нужно изменить принципиальный подход.

Во-первых, к работе в школьных учреждениях нужно допускать только опытных охранников, без раннее допущенных грубых нарушений. Также в Росгвардии уверены в порочности практики, когда тендер на оказание услуг выигрывает компания, предложившая наименьшую цену. Росгвардия пропишет все требования по ужесточению требований в официальном предложении правительству.