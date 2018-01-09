Риелторы рассказали об отличиях «стандартного жилья» от «экономического класса»

Фото: realty-centrum.com

В эфире НСН Константин Апрелев отметил, что новый термин упростит реализацию программ финансирования строительства.

Президент РФ Владимир Путин 9 января подписал закон, который отменяет термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье».



В эфире НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что введение нового понятия упростит реализацию программ финансирования строительства жилья.

«Термин необходим для того, чтобы ввести понятия, позволяющие использовать бюджетное финансирование для различных программ, я полагаю. Это позволит упростить программы финансирования с участием федерального бюджета, а также региональных и местных бюджетов», - отметил эксперт.

По словам Апрелева, термин «жилье экономического класса» ассоциируется, в большей степени, с малоимущими категориями граждан, а стандартное жилье – «более социально ориентированный термин».

Требования к «стандартному» жилью будет устанавливать Минстрой РФ. До появления таких требований будут действовать критерии экономкласса, сообщает RT.

О необходимости отказа от термина «жилье экономического класса» в 2016 году заявлял первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов, отмечает РБК. По его мнению, этот термин является унизительным.