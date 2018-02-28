Религиовед: Теология может существовать как наука

Алексей Гришин в эфире НСН рассказал о способности ученых рассматривать науку о Боге в ее религиоведческом аспекте.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая первое в 2018 году заседание высшего церковного совета, сказал, что теология является такой же частью научных знаний, как философия или психология, поэтому вопросы о ее ценности являются абсурдными.

Он добавил, что в минувшем году состоялась защита первой диссертации по теологии, и призвал активнее развивать это направление науки, в том числе и при поддержке государства.

Президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин в эфире НСН рассказал о разном отношении научного сообщества к теологии.

«Научную среду разделяет принципиальный момент. Часть научных работников не считает веру в Бога практически обоснованной, и выступает против включения теологии в состав ВАКовских дисциплин, по которым можно защищать диссертации. Теология включает в себя не подтвержденные научным образом утверждения, а любая наука подвергает сомнению любые теоретические и практические изыскания», - сообщил он.

Собеседник НСН добавил, что многие зарубежные университеты имеют кафедру теологии как научной дисциплины и дают возможность защищать докторские диссертации по теологии.

«Религиоведение уже теологии. Оно изучает все священные писания, пытается объяснить, может критически подходить ко всем элементам. Поэтому научные работники настояли на том, чтобы эта дисциплина имела религиоведческий аспект, то есть аспект изучения того, что можно проверить на практике. И не касалась изучения того, что на практике проверить невозможно», - пояснил он.