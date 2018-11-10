Реформа ОСАГО: Кого накажут увеличением тарифа?

РИА Новости

Президент Всероссийского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в эфире НСН рассказал, насколько подорожает полис ОСАГО для российских автовладельцев.

Реформа ОСАГО, связанная с либерализацией тарифов, может привести к незначительному росту цен на полисы в одном регионе и к снижению их стоимости в другом. Об этом рассказал зампред Банка России Владимир Чистюхин на совместном заседании комитетов Госдумы по транспорту и по финансовому рынку. По его словам, средняя стоимость ОСАГО практически не должна вырасти, отклонение составит не больше 1,5%.

Президент Всероссийского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, обсуждая с НСН реформу ОСАГО, заявил, что все факторы расчетов в настоящий момент нам не известны, поэтому сказать точно, насколько подорожает ОСАГО, нельзя.

«Это экспертная оценка ЦБ и все факторы в настоящий момент нам не известны. Актуальный расчет по каждому из полисов физлиц проводить довольно сложно. Точка зрения ЦБ заключается в том, что при проведении реформы по стабилизации ОСАГО до 80% водителей в настоящий момент останутся или в той же ценовой категории или получат небольшую скидку. Оставшиеся 20% водителей, с нарушениями, агрессивным способом вождения и другими показателями, которые характеризуют их как «водителей в зоне риска», могут получить увеличение тарифа. Пока рано говорить, каким именно будет увеличение – 1,5%, 1,8% или 2%». – сказал собеседник агентства.

Ранее Минфин представил на рассмотрение кабмину законопроект, который меняет стоимость полисов ОСАГО. Так, с 1 сентября 2019 года страховщики смогут на 30% повысить или понизить стоимость страховки по сравнению с базовыми тарифами Центробанка. Страховщики эту идею в целом поддержали, пообещав внести замечания и поправки во втором чтении документа.