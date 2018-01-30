Редкое суперлуние увидят россияне 31 января

Россияне смогут в среду, 31 января, наблюдать редкое суперлуние, если погода будет безоблачной. Это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Орбита, по которой движется спутник, позволяет увидеть Луну на максимально близком расстоянии, отмечает «Свободная Пресса». Суперлуние можно будет наблюдать на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов. Затмение также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки.

Несмотря на то, что Луна ежемесячно входит в перигей - точку минимального удаления от Земли - совпадения данного явления с полнолуниями достаточно редки, сообщает Ura.ru.