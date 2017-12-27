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Общество

В московской прокуратуре рассказали о жалобах Аверьянова на мошеннические действия

27 Декабря 2017 в 18:49
В московской прокуратуре рассказали о жалобах Аверьянова на мошеннические действия
Ситуацию со стрелком на фабрике «Меньшевик» взял под личный контроль в прокурор города Москвы Владимир Чуриков.

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов 27 декабря устроил стрельбу на территории предприятия, в результате чего один человек был убит. Сам он сумел скрыться. 

Расследование ситуации на фабрике взял под личный контроль прокурор Москвы Владимир Чуриков. Об этом НСН сообщили в столичном надзорном ведомстве.

«В целях исполнения решения арбитражного суда на фабрику утром пришли судебные приставы, однако ее директор И. Аверьянов, желая им воспрепятствовать, открыл стрельбу из огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что правоохранители уже реагировали на обращения Аверьянова о неких мошеннических действиях.

«Ранее Аверьянов неоднократно обращался в различные правоохранительные органы ЮВАО с просьбой возбудить уголовное дело, поскольку в отношении его имущества якобы совершались мошеннические действия. Однако по его заявлениям органы дознания и предварительного следствия выносили постановления об отказе в возбуждении дела. Одно из таких постановлений об отказе и отменила по жалобе Аверьянова прокуратура ЮВАО, направив материалы на дополнительную, более тщательную проверку доводов предпринимателя», - пояснили НСН в городской прокуратуре.

Стоит отметить, что для розыска Аверьянова в Москве объявлены планы «Перехват» и «Сирена», сообщает РИА Новости. По версии силовых ведомств, бывший директор фабрики может передвигаться на автомобиле Audi А6. 

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