В 2017 году раскрываемость убийств в России впервые превысила 93%. По мнению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, недавняя реформа в ведомстве положительно отразилась на качестве досудебного производства. Как сообщается на сайте nsn.fm, в качестве одного из примеров генерал юстиции привел данные о раскрываемости подобных преступлений в минувшем году. Полное интервью с председателем СК РФ накануне отмечаемого 15 января Дня Следственного комитета опубликовала «Российская газета».