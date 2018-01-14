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Общество

Раскрываемость убийств в России впервые превысила 93%

14 Января 2018 в 19:20
Раскрываемость убийств в России впервые превысила 93%

В 2017 году раскрываемость убийств в России впервые превысила 93%. По мнению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, недавняя реформа в ведомстве положительно отразилась на качестве досудебного производства. Как сообщается на сайте nsn.fm, в качестве одного из примеров генерал юстиции привел данные о раскрываемости подобных преступлений в минувшем году. Полное интервью с председателем СК РФ накануне отмечаемого 15 января Дня Следственного комитета опубликовала «Российская газета». 

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