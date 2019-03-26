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Общество

РАНХиГС: Прогноз Силуанова по вкладу ИПК в пенсии верен не для всех

26 Марта 2019 в 17:30
РАНХиГС: Прогноз Силуанова по вкладу ИПК в пенсии верен не для всех
Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС в эфире НСН оценил реалистичность выводов министра.

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам этой программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что министр дал реалистичную оценку возможного прироста пенсий.

«Как я понимаю, там не установлен максимально возможный процент, сколько можно отчислять от зарплаты. Поэтому, смотря, сколько откладываешь, можно действительно получить прибавку к пенсии до 20%. Но понятно, что если откладывать 6%, сколько было при старой накопительной системе, то при текущих параметрах пенсионной системы и уровнях дожития, достичь 20-процентной надбавки сложно. То есть Силуанов обозначил верхнюю границу, которую можно достичь, но для какой-то очень небольшой части населения. Для остальных будет меньше. Не стоит от этой программы ждать больших чудес», - пояснил эксперт.

Силуанов также выразил уверенность, что ИПК сможет стать для государства дополнительным финансовым ресурсом в объеме до 1,5% ВВП.

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