РАН: Секрет долгой жизни - «хакнуть» программу старения

Владимир Скулачев рассказал в эфире НСН, что удалось узнать благодаря голым землекопам.

В минувшем году в России во всех возрастных группах снизилась смертность. Об этом, как передает ТАСС, в ходе Гайдаровского форума рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки в 72,6 года.

Академик РАН, биохимик Владимир Скулачев рассказал в эфире НСН, что люди могут жить гораздо дольше.

«Подтвердилась наша гипотеза о том, что старение это не просто накопление случайных ошибок, это специальная генетическая программа для ускорения эволюции. Поэтому кардинальное решение вопроса – это «хакнуть» эту программу. И тогда люди будут умирать гораздо реже, как голые землекопы. У нас два стада этих зверьков, за полтора года не умер ни один из них ни от какой-либо болезни. Они умирают только от случайной стычки. У них была революция в 2017 году – они сменили королеву, погибло две особи при этом. Обычные, привычные нам болезни у них отсутствуют, видимо, потому что у них сломана эта программа», - пояснил ученый.

По его словам, сколько именно способны жить люди сейчас сказать невозможно.

«Совершенно непонятно. Раньше думали, что есть предел порядка 120 лет. Но вот случай с голым землекопом, который живет по крайней мере в 10 раз дольше, чем обычная мышка – его близкий родственник, у которой есть программа старения. Она живет от полутора до трех лет в зависимости от животного, а тут – более 30 лет. Так что открывается очень широкий диапазон вариантов, однако я не хочу пока что-то обещать. Главное – это резкое увеличение продолжительности здоровой жизни», - заключил он.

Скворцова также отметила, что среди трудоспособного населения смертность сократилась на 17% уже в первой половине прошлого года. По ее словам, в России значительно увеличилось число людей в активно работающем возрасте