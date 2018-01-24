Четверг
25 января
USD 56.39
EUR 69.45
Общество

РАН: Повышение зарплат бюджетникам не поможет

24 Января 2018 в 19:13
РАН: Повышение зарплат бюджетникам не поможет
Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал, почему значимого влияния на благосостояние россиян эта мера не окажет.

Правительство выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Из них 7,2 млрд пойдут в образование, по 3,4 млрд - в науку и здравоохранение. И 500 млн рублей  - в сферу культуры.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН указал, что значимого влияния на благосостояние россиян эта мера не окажет.

«Это очень хорошая мера: все-таки дают, а не отбирают. Это первый положительный момент. Второй момент - власть всегда должна излучать оптимизм, особенно когда приближаются выборы. А третье – особого значения в материальной жизни людей это не будет иметь, потому что это все показная акция, чисто демонстративная. Мы должны считаться с тем, что бюджетники, особенно по России, - учителя, врачи, научные работники – не самая у нас высокооплачиваемая категория людей. Поэтому хорошо, что они что-то повысят. Но это, конечно, не решит проблему, потому что зарплаты у большинства рядовых людей очень низкие», - пояснил он.

Для изменения ситуации, отметил экономист, властям необходимо решить проблемы экономического роста и перераспределения.

«Проблема роста экономики не решается, потому что власть не решает рисковать. А во-вторых, конечно, нужна прогрессивная шкала налогообложения, перераспределения. Поскольку власть у нас не очень социально ориентированная, то этого трудно ожидать. Хотя разговоры уже идут», - напомнил он.

Напомним, что зарплаты бюджетникам повышаются в рамках выполнения «майских указов» президента Путина.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.