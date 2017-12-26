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Общество

Путин встретится с семьёй погибшего в Сирии лётчика

26 Декабря 2017 в 14:12
Путин встретится с семьёй погибшего в Сирии лётчика
ФОТО: Владимир Путин // РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент РФ планирует 26 декабря провести встречу со вдовой погибшего в Сирии Лётчика Геленой Пешковой. Она пройдёт в Ново-Огарёво. На встрече также будут присутствовать дети военнослужащего: дочь и сын. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Напомним, лётчик Олег Пешков находился в Су-24, который был сбит турецким истребителем в конце ноября 2015 года. Он успел катапультироваться, однако его расстреляли с земли, сообщает Газета.ру.

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