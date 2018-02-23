Путин сравнил погибшего в Сирии Филипова с защитниками Сталинграда

Глава государства вручил Золотую Звезду Героя родным погибшего летчика, сравнив его подвиг с героями Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин вручил Золотую Звезду Героя вдове и родителям летчика, гвардии майора Романа Филипова, который погиб в неравном бою с террористами в Сирии. Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле в День защитника Отечества 23 февраля.

«Мы имеем полное право сравнить его и с героями-защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда, потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь-то у человека, во всяком случае земная, всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине», - подчеркнул глава государства.





Руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, говоря о подвиге Филипова, заяви в эфире НСН, что российские солдаты никогда не были наемниками – воевали из стремления защитить свое отечество.

«Самое основное, что в армии остается верность российским традициям, заложенным от Петра, Александра Васильевича Суворова, во времена гражданской и Великой Отечественной войны. Но у нас внутри немало примеров, что главным остается дух и вера в Отечество. Мы не наемники. Основная черта людей, которые сегодня выбирают службу, это не жажда наживы, а стремление защитить Отечество. И сегодня Сирия это показала», - заявил собеседник агентства.

Говоря о российских военных традициях, Дерябин припомнил речь Петра I перед Полтавской битвой: «Вы сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное. На том и стоим!»

Российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов, был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Он успел доложить командованию о катапультировании, но уже на земле вступил в неравный бой с террористами и погиб, подорвав себя гранатой вместе с окружившими боевиками.

Майор Филипов был награжден Звездой Героя посмертно. Он похоронен на родине в Воронеже с воинскими почестями 8 февраля.