Путин предложил военным в Крыму потесниться

ФОТО: сайт президента России/ Владимир Путин на церемония ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС

Глава государства дал старт работе на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму.

Запустил две электростанции, усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты и велел военным потесниться президент Путин в день пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Выступая на официальной церемонии пуска новых энергоблоков, он отметил, что теперь энергоресурс полуострова практически вдвое перекрывает его потребности: «Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», - сказал Путин.

На встрече с представителями крымской общественности Владимиру Путину в числе прочих был задан вопрос о дороговизне билетов на авиарейсы в Крым. В ответ президент признал: он не уверен в том, что цены на билеты формируются справедливо и рыночным способом. Он напомнил, что «авиакомпании пользуются мировой системой ценообразования, которая высчитывается компьютером». Причем, «даже у специалистов нет уверенности в том, что компьютер считает справедливо, поскольку его настраивают люди. Компьютер считает так, как выгодно авиакомпаниям», - указал Путин, добавив, что Минтранс над этим уже работает.

А предложение «потесниться» прозвучало в адрес силовых структур, расположенных в Балаклавской бухте. Там, по словам президента, можно создать хорошую базу для яхтинга, и в этих целях глава государства уже попросил Погранслужбу, Минобороны и Федеральную службу охраны, «чтобы они дали возможность Крыму и Севастополю развиваться». Военное должно быть «только там, где это необходимо. Все остальное надо высвобождать для развития. Это одна из уникальных бухт в азово-черноморской акватории и там конфетку можно сделать», - сказал Путин.

Что касается отношений между Россией и Украиной, то они начнут налаживаться, как только в Киеве восторжествует здравый смысл, - уверен Владимир Путин. «Надеюсь, что эта волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которые сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», — сказал президент.

С нынешним руководством Украины вряд ли можно сварить кашу, - добавил Путин.

В Москве, вернее, в сети, тем временем, обсуждали очередную реплику Андрея Макаревича о его отношении к лозунгу «крымнаш».

Всеволод Нерознак