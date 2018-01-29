Путин посетил выставку «Собибор: Победившие смерть»

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили выставку «Собибор: Победившие смерть» в Еврейском музее и центре толерантности. Её открытие приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста, сообщает ТАСС.



Экспозиция рассказывает о восстании в лагере Собибор в 1943 году, и организаторе, советском офицере Александре Печерском. На территории Еврейского музея и центра толерантности в понедельник, 29 января, также был заложен камень мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто. Этот камень привезли с места расстрелов евреев в Смоленской области.