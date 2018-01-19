Путин посетил литургию в Тверской области

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Более полутора миллионов россиян минувшей ночью окунулись в крещенскую купель. При этом не помешали верующим даже сильные морозы, в Якутии сегодня было – 45 градусов. Как отмечает издание «Свободная Пресса», в России, чтобы окунуться смогли все желающие, подготовили около четырех тысяч купелей. Глава государства Владимир Путин посетил литургию в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, сообщает Газета.ру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что крещенские купания для Путина не в новинку, их он совершает не первый год.