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Общество

Путин посетил литургию в Тверской области

19 Января 2018 в 12:12
Путин посетил литургию в Тверской области
Фото: sdrvdv.ru

Более полутора миллионов россиян минувшей ночью окунулись в крещенскую купель. При этом не помешали верующим даже сильные морозы, в Якутии сегодня было – 45 градусов. Как отмечает издание «Свободная Пресса», в России, чтобы окунуться смогли все желающие, подготовили около четырех тысяч купелей. Глава государства Владимир Путин посетил литургию в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, сообщает Газета.ру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что крещенские купания для Путина не в новинку, их он совершает не первый год.

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