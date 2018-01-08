Психологи посоветовали завершить каникулы «ярко и весело»

РИА Новости

Эксперты в эфире НСН дали несколько советов, которые облегчат выход на работу после 10-ти дней каникул.

Чтобы выходить на работу после каникул не было мучительно больно, последний выходной день нужно провести так, чтобы полученные позитивные эмоции перекрыли все остальное. Такой совет в эфире НСН дала практикующий семейный психолог Светлана Бояринова.

«если человека, как сдувшийся шарик, то любое воспоминание о работе его будет отягощать. Поэтому лучше последний день или вечер каникул провести в радости и удовольствии – пойти в кино, на каток или в театр, встретиться с друзьями. То есть наполнить последний день яркими и приятными переживаниями. Это даст энергию для следующего шага. То есть послевкусие от сегодняшнего выходного дня позволит легче войти в следующий, уже рабочий», - сказала собеседница агентства.

Эксперт отметила, что от хандры и тоски по отдыху, особенно, если он прошел где-то в теплых странах, спасет места о будущем путешествии. К примеру, можно не только заранее выбрать маршрут, но даже начать продумывать детали.

А вот заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов в эфире НСН подчеркнул, что хандра обычно возникает у тех, кто и до каникул не очень хотел выходить на работу.

«Работа должна быть по душе, тогда хандры не будет», - заключил эксперт.

Напомним, в этом году новогодние каникулы у россиян за счет 31 и 31 декабря составили 10 дней. А вот первая рабочая неделя получится сокращенной – всего 4 дня. Еще три дня праздничных дня ждут нас в феврале (23,24 и 25 числа), четыре – в марте (с 8 по 11 марта) и начале мая (с 29 апреля по 2 мая).