Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Общество

Психолог: Запрещать социальные сети бессмысленно

31 Января 2018 в 18:14
Психолог: Запрещать социальные сети бессмысленно
Анатолий Северный в эфире НСН не согласился с выводами зарубежных коллег, направивших претензию в Facebook.

Американская  организация «За детство без рекламы» потребовало от Facebook закрыть приложение  Messenger Kids, которое разработано для детей до 13 лет. Представители организации направили открытое письмо на имя создателя соцсети Марка Цукерберга, подписанное более 110 врачами, педагогами, психологами  и другими специалистами по работе с детьми. По мнению составителей обращения, социальные сети негативно влияют на развитие детей.

В эфире НСН президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный не согласился с выводами зарубежных коллег о вредном влиянии  соцсетей на подрастающую психику. 

«Стимулировать живое общение это верно, но запрещать соц. сети бессмысленно, так как это только загонит проблему внутрь  и ничего  не даст. Необходимо  быть в тесном контакте и тогда вы будите знать, что ваш ребенок  делает в повседневной жизни, в том числе и социальных сетях. Не запрещать, а принимать участие  в его жизни. Нужно не только объяснять, но и в воспитании прививать это детям.  Естественно это не исключает  родительский контроль контента. Но в первую очередь воспитывать надо самих родителей, заниматься социальной  пропагандой, так как государство  кроме вреда  ничего семьям не приносит», прокомментировал психотерапевт.

Напомним, что Messenger Kids  был запущен соцсетью в декабре прошлого года. Приложением дети могут пользоваться только с разрешения родителей, которые могут контролировать, с кем общаются их дети.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.