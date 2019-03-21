Психолог рассказал, откуда берутся хейтеры - подростки

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН рассказал НСН, как решить проблему кибербуллинга.

Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа и составил портрет типичного хейтера (в переводе с английского означает ненавистник - НСН), пишет РБК. Эксперты изучили 6,8 миллионов сообщений из соцсетей за октябрь прошлого года и выяснили, что чаще всего агрессия была реакцией на события, а не направленной против конкретного лица или группы людей. Также исследование показало, что агрессивность чаще встречается среди мужчин. Пик агрессивного поведения у обоих полов приходится на возрастные группы от 14 до 19 лет и от 25 до 35 лет. При этом максимальный пик в 14 лет авторы исследования связали с тем, что именно с этого возраста допустима регистрация в большинстве соцсетей.

В то же время именно в 14 лет подростки испытывают повышенную агрессивность, заявил в беседе с НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

«Это возраст повышенной агрессивности, потому что агрессия на всех стадиях перехода повышается. Там и эндокринный компонент нельзя исключить, гормональное поле, которое для подростков характерно. Во-вторых, много накопившихся проблем с окружающими. Они в это время очень сильно зависят от общения со сверстниками, и всякие неудачи могут выливаться в агрессивные тексты. В-третьих, общество предлагает им такую форму поведения. Вокруг них среда достаточно агрессивная. Для них это как форма выражения, а репертуар ограничен», — пояснил эксперт.

Собеседник НСН отметил, что проявление агрессии в онлайн-пространстве может привести к росту агрессивности и подтолкнуть хейтеров на какие-то действия в реальной жизни.

«Если все проходит удачно, то это подкрепляется. Человек может найти себе группу по интересам, таких же злобных и выливающих агрессию, где чем он агрессивнее, тем он более уважаем, пользуется большим успехом, и это может только развивать агрессию», — сказал Сергей Ениколопов.