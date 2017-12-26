Семейный психолог не поверила в счастье в браке

Светлана Бояринова в эфире НСН поставила под сомнение результаты исследования канадских ученых.

Супружество делает людей счастливее. К таким выводам пришли ученые Ванкуверской экономической школы, опросив 370 тыс. человек.

Практикующий семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН поставила под сомнение результаты исследования.

«Если говорить о семье, то имеет смысл сослаться на «пирамиду Маслоу». У нас у всех есть потребности. Сначала в еде, сексе – выживании. Дальше потребность в безопасности, чтобы никто не угрожал нашей жизни. Потом уже потребность в признательности, в любви, в принадлежности, поскольку мы социальные существа. И в семье люди могут себя чувствовать нужными, значимыми. Дети могут давать ощущение счастья. То есть это удовлетворение неких детских травм, чего-то, что человек не добрал в детстве. Только этим я могут объяснить разницу, когда говорят, что в браке более счастливы, чем одинокие, - рассказала она. - Не знаю, как в Канаде, какая у них ситуация с разводами. Но в России процент разводов очень высокий. И если люди так счастливы в браке, то почему они разводятся? У нас по статистике порядка 85% браков – разводы. Так что состояние счастья зависит прежде всего от особенностей личности. Так что я не могу поддержать исследование канадских ученых. Хотя, может, в Канаде все по-другому».

По словам эксперта, есть категория людей, которые счастливы в любом состоянии.

«Самодостаточные люди, у которых с самооценкой, которые уверены в себе, понимают, чего они хотят. И они счастливы хоть в семье, хоть одни. Одиночество для них не является чем-то ужасным, они прекрасно себя развлекают. У них есть любимое занятие, есть круг общения. И они чувствуют себя счастливыми», - заметила она.

А есть люди, которым не поможет и семейная жизнь.

«Проблема низкой самооценки, эмоциональная зависимость, люди эмоционально пустые, которым нужны постоянно какие-то костыли – человек, на которого они будут опираться, который их будет развлекать. И эти люди в одиночестве страдают. Но и в семье они находят поводы встать в состояние жертвы, кого-то обвинить, что все плохо», - заключила собеседница НСН.

Между тем, по данным канадских ученых, положительный эффект от брака зависит от того, считают ли супруги друг друга лучшими друзьями. При этом супружество положительно влияет не только на психологическое здоровье и эмоциональное состояние, но и на физическое.