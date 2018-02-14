Психиатр-криминалист: Педофилов нельзя выпускать из тюрем

Михаил Виноградов в эфире НСН поддержал законопроект о пожизненном заключении для педофилов.

На рассмотрение нижней палаты парламента внесен комплексный законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, если они повлекли тяжкие последствия для жизни и здоровья. Подготовкой документа занималась рабочая группа под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.



Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН поддержал эту инициативу, выразив мнение, что люди, осужденные за педофилию, вообще не должны выходить из тюрьмы.



«Я отношусь к этому законопроекту исключительно положительно. Я считаю, что эта публика () должна один раз попасть за решетку и оттуда уже не вылезать до конца своих дней. У нас существует, и это надо иметь в виду, помилование после 20 лет заключения. Для педофилов, на мой взгляд, помилования быть не должно. Когда два мужика в ссоре и один другого убил, помилование возможно. Когда две соседки из ревности зарезали третью, может быть помилование. Но желание совращать детей – навсегда, оно в человеке неисправимо», - подчеркнул в беседе спсихиатр.

По его словам, педофил, однажды совративший ребенка, не только неизлечим, но и прививает такие же склонности своим жертвам.

«То, что у нас снимают психиатрические диагнозы и возвращают людей в жизнь, это неправильно. Однажды совершивший насильственные действия над ребенком, не только продолжит это делать, но и привьет это своей жертве. Если ребенок однажды получил удовольствие, то он стремится его получить уже с позиции взрослого. Одно влечет за собой другое. Из этого круга выходом может стать только тюремное заключение», - рассказал Виноградов.

Он также предложил законодателям обратить внимание на американскую систему наказания таких преступников. Там также существует право на помилование после 20 лет заключения, но за педофилию людям могут дать сразу несколько пожизненных сроков.

«У нас, если человек получает пожизненное, через 20 лет можно подать апелляцию. В Америке то же самое. Но там могут дать три пожизненных срока. Адвокат может снять один срок, но у человека есть еще два. Если он доживает до снятия трех сроков, то он уже выходит на свободу развалиной. Причем сроки дают разные судьи. То есть после первого суда с приговором к пожизненному, судья ставит ремарку о необходимости рассмотреть дело еще раз, и так далее. Таким образом, общество защищено достаточно надежно», - добавил эксперт.

Как пишет RT , законопроект о пожизненном наказании для педофилов внесен представителями всех фракций Госдумы. Документ поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт им. Сербского.