Психиатр: Искренность раскаяния Брейвика нужно проверять на детекторе лжи

ФОТО: Андерс Брейвик // flickr.com

Михаил Виноградов заявил НСН, что именно поражает его в истории убийцы 77 человек.

Совершивший массовое убийство в 2011 году норвежец Андерс Брейвик, впервые с момента преступления заявил, что сожалеет о содеянном. Об этом стало известно из его письма в администрацию тюрьмы, где он содержится, а также из беседы с приглашённым к нему психиатром.

«Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — цитирует преступника ТАСС.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН выразил сомнение, что раскаяние Брейвика было искренним, и предложил проверить его на детекторе лжи. Также он предположил, что убийца блефует для улучшения условий содержания.

«Вопрос, в чём именно он раскаивается? У преступлений сроки не имеют значения. Человек, который совершил что-то противоречивое его душе, его понятиям, всю жизнь несёт моральный груз этого поступка. Даже люди, которые вышли на свободу через 25 лет, до сих пор страдают от того, что они совершили. Их мучает совесть. Во всех своих рассказах Брейвик переживает всё заново, и эти переживания что-то ему дают. Случайные убийцы тяжко переживают содеянное, и даже кончают жизнь самоубийством. А Брейвик живёт своей жизнью, и он ею очень доволен. Можно проверить [его раскаяние] на детекторе лжи. Но вопрос, что именно проверять, надо тщательно продумать. Это должен быть детектор, который выявит, то, что он скрывает. Но я предложил бы его перед этим перевести в обычную тюрьму, в одиночную камеру», — заметил Виноградов.

Нынешние условия содержания преступника являются нонсенсом, заявил психиатр-криминалист. Брейвик содержится в камере, общая площадь которой 24 квадратных метра. Она состоит из трёх помещений: спальни, кабинета и спортзала. Также он имеет право на прогулки во внутреннем дворе под надзором охраны и на переписку.

«Он расстрелял большое число людей, и никаких сожалений об этом ранее не высказывал. Более того, он гордился этим, считал, что он посланник какой-то партии, которая должна уничтожать инакомыслящих. Поражает, что он пользуется всеми благами — живёт не в тюрьме, а в комфортабельной квартире, с душем, ванной, его прилично кормят, общается с прессой, когда захочет. Да, он под наблюдением, его сопровождают сотрудники полиции. Но это первый в истории человек, который, совершив такое страшное злодеяние, пользуется всеми благами общества», — отметил Виноградов.

Андерс Берейвик совершил двойной теракт в 2011 году. Он взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, в результате чего погибли восемь человек, сотни получили ранения. В этот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. Свои действия он объяснял протестом против мультикультурализма и «мусульманского вторжения». Его признали виновным и приговорили к 21 году тюрьмы с возможным продлением срока.