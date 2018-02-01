Протоиерей Смирнов не увидел опасности оружия в церковно-приходской школе

ФОТО: Страница "ВКонтакте"/Свято-Троицкий храм с.Супонь

Протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов в эфире НСН заявил, что не видит ничего опасного в уроках обращения с огнестрельным оружием в воскресной школе.

Социальные сети продолжают активно обсуждать необычные занятия в Воскресной школе Свято-Троицкого храма села Супонь в Тульской области. В интернете появились снимки, на которых видно, как дети в возрасте 10-12 лет учатся собирать и разбирать огнестрельное оружие.

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков в эфире НСН отметил, что эти занятия выглядят немного странно, однако выводы о полезности или опасности этих уроков нужно делать после того, ситуация окончательно прояснится. При этом Волков подчеркнул, что, вероятно, происходящее на фотографиях – разовое мероприятие в рамках патриотического воспитания школьников, а не систематические программные учения.

В свою очередь протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов в эфире НСН заявил, что не видит в этих занятиях какого-то вреда:

«Польза есть. Есть же юнармейцы (военно-патриотическое движение «Юнармия» - прим. НСН), разные военизированные кружки. А сама стрельба, например, стендовая развивает интеллектуальные способности. Это медицинский факт. Военизированный спорт гораздо лучше, чем стрельба в своих сверстников. А если там нормальный педагог, то это можно превратить в достаточно полезные занятия. Особенно для тех детей, у которых нет отца. А таких иногда половина класса. Они будут чувствовать себя мужчинами. Я ничего тут такого не вижу. У меня у самого есть аналогичный опыт. Разбирали автоматы Калашникова. Ну, что тут такого? В армии пригодится. Годик поиграли, потом перестали, стали заниматься лошадями», - отметил собеседник НСН.

Также протоиерей добавил, что главное отношение к религии имеет воспитание молодых людей.

«Современная российская школа - женская, воспитывает женоподобных мужчин. Потому что и директор, и учителя, и дворники, и нянечки – все женщины. А в этом случае понятно, что предмет преподаёт мужчина. Там хотя бы запах мужской. Это в любом случае полезно для детей без отцов. К тому же, хочу сказать, что у современных женщин очень востребованы настоящие мужчины, иногда до драки. В коих они нередко побеждают даже мужчин. Поэтому, чем больше всяких военизированных занятий будет в школе, которые хоть как-то компенсируют тотальное женское воспитание во всём педагогическом сообществе, тем будет лучше. Вообще открою секрет: педагогика – это не женское дело. А у нас мужчина не может существовать на такую небольшую зарплату. А там, где чуть-чуть прибавляют, сразу же и мужчины появляются», - заключил Дмитрий Смирнов.

Добавим, автор публикации, которая привлекла внимание интернет-общественности и ряда СМИ, так и не уточнил, какие цели были у этого оружейного «мастер-класса». Пользователи в свою очередь не могли оставить без внимания посты, которые появились в сети после инцидентов, которые произошли в школах Перми и Улан-Удэ. Там, напомним, несовершеннолетние с оружием напали на учеников и преподавателей. Некоторые из пострадавших до сих пор находятся в больницах.