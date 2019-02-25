Профсоюз таксистов раскритиковал новую систему контроля за работой агрегаторов

Глава Профсоюза московских таксистов в эфире НСН назвал нежизнеспособной идею ГИБДД ужесточить контроль за водителями такси.

Глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал новую систему контроля и учета работы водителей такси, а также технического состояния их автомобилей.

В интервью РИА Новости Черников пояснил, что благодаря системе, можно будет увидеть все нарушения водителя такси и приостанавливать деятельность за системные нарушения.

, обсуждая инициативу с, отметил ее бесполезность.

«Никак это нововведение не отразится. О каком контроле речь? Единственное, может, инициатива будет полезна для безопасности. То, что сотрудники ГИБДД проверяют документы, останавливая машины, так это нормальная работа. Если бы речь шла о работе подобной с таксопарками, это было бы логично, а что с агрегаторами можно сделать? Там же можно и права подменить, и без лицензии выехать», - высказал свое мнение эксперт.

Глава ГИБДД Михаил Черников пояснил суть инициативы. Если проверять каждого из тысяч, вышедших на маршрут водителей такси, «пробить» каждого получится очень долго. При пакетной выгрузке водительского состава, с которым работает агрегатор такси, то все будет быстро.

«Нажал кнопку, посмотрел реестр, увидел, лишен или не лишен человек права управления», - уточнил Черников.

Однако, в столичном водительском профсоюзе усомнились, что идея сможет изменить ситуацию, тем более, когда речь идет об агрегаторах.

«И в таксомоторных парках случаются, так скажем, проблемы. И одну путевку на двоих водители выписывают, и кто их проверит? А в агрегаторах это точно никак не проверить. Но одно могу сказать, что общественные организации (только они знают, как это делают) должны контролировать работу таксистов. Но пока никак не могут придумать, как приструнить нашего брата», - отметил Вячеслав Смирнов, возглавляющий столичный профсоюз таксистов.

Также генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал о переговорах с агрегаторами такси о внедрении телемедицинских систем контроля состояния здоровья таксистов. По его словам, это очень хорошее средство для того, чтобы минимизировать расходы, но получить максимально объективную картину о физическом и психическом здоровье водителя.