Профсоюз полиции: В России с гражданином можно сделать всё, что угодно

Михаил Пашкин в эфире НСН прокомментировал случаи превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Шестерых столичных полицейских привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после того, как они с нарушением задержали преподавателя Высшей школы экономики. В начале августа сотрудники правоохранительных органов остановили преподавателя на площади Ярославского вокзала, забрали у него документы и, угрожая добыть интересующую их информацию любым способом, отвели в отделение полиции, обыскали без понятых и, не обнаружив ничего запрещенного, отпустили.

После жалоб потерпевшего в службу внутренней безопасности МВД в отношении полицейских была проведена служебная проверка, материалы которой были переданы в Следственный комитет. Теперь ведомство должно дать действиям сотрудников правопорядка процессуальную оценку.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН рассказал, что только наличие влиятельных родственников может послужить защитой от полицейского произвола.

«Хорошо, что они ему наркотики не подбросили. Потому что от таких ситуаций нельзя быть застрахованным, к сожалению. Если вам захотят что-то подбросить, подбросят, и ничего не докажете потом. Сейчас с простым гражданином можно сделать все, что угодно. Если полицейским нужна "галочка", то есть уголовное дело, то не важно, будешь ты сопротивляться или молчать, они сделают так, что человека обвинят. Хорошо, что этого преподавателя еще на 15 суток не посадили за ругательства матом, которых не было. Могли бы и так сделать. Оформили бы, в суд отвезли, а суд проштамповал бы это дело. Человек у нас абсолютно не защищен перед произволом. Единственное, что может помочь – это наличие влиятельного или богатого родственника, вот и все», - добавил он.

Собеседник НСН сообщил, что за совершенные правонарушения полицейские заслуживают реальный тюремный срок.

«Это все идет сверху. У них есть план – столько-то преступлений раскрыть в каждом месяце. Чтобы честно трудиться на оперативно-розыскной работе, нужно иметь своих агентов, нужно внедряться в различные группировки, знать ситуацию на территории Ярославского вокзала, кто там, например, торгует миграционными карточками, левыми билетами и так далее. Там целая мафия, но они ей не занимаются. Потому что, скорее всего, они с неё кормятся. Но уголовные дела надо же делать. И вот эти три опера от своего скудоумия и от безвыходности положения направились на поиски преступника. И нашли на свою голову. Следственный комитет может возбудить уголовное дело и всех их осудить. Это и незаконное задержание, это нарушение должностных полномочий, обыск без понятых, в телефон залезли, раздевали. Это 286 статья, совершенная еще и группой лиц. Эти опера могут налететь на хороший тюремный срок, если все по закону делать, конечно», - отметил он.