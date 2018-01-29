Профсоюз полиции: Спецзнаки для владельцев оружия – это лишний риск!

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Председатель профсоюза полиции по СВАО в эфире НСН отметил, что спецзнаки для владельцев огнестрельного оружия превратят их в «живые мишени».

В Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. Как пишет РИА Новости, с инициативой выступил депутат Олег Нилов. Кроме того, в документе отмечается, что владелец оружия не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения. Олег Нилов добавил, что люди в стрессовом состоянии готовы «применить его и по поводу, и без повода».

Председатель профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов в эфире НСН заявил, что эта инициатива подвергнет владельцев огнестрельного оружия опасности. Предлагаемые меры приведут к тому, что правонарушитель будет знать, что перед ним владелец огнестрельного оружия, и если ему нужно, он может на него внезапно напасть и отобрать это самое оружие:

«В США, к примеру, есть разрешение на скрытое ношение оружия. Никто не должен знать, что у владельца оружия оно есть. Кому господин Нилов хочет облегчить жизнь: законопослушным гражданам или правонарушителям? Чтобы они случайно не напали на владельца оружия. Я не вижу смысла в этой инициативе – это лишний риск», - отметил собеседник НСН.

Игорь Суслов подчеркнул, что то оружие, которое есть у граждан, то оружие, которое можно носить на улице скрыто – это не оружие. Это – «плеватель резиновыми шариками, который не эффективен».

«Но я знаю случай, когда где-то в глубинке киллер напал на двух братьев, вооруженных "Осой". Они сумели отбиться, правда, один из них всё же погиб. Ещё один недавний случай, когда огнестрельное оружие самообороны помогло отбиться от пьяных хулиганов водителю "скорой" и защитить фельдшера. Но это всё равно не эффективно. Правонарушитель знает, что когда человек достаёт оружие, похожее на огнестрельное, то это "травмат", который плюётся резинкой. И это не может нанести особого вреда», - добавил эксперт.

Резюмируя, Игорь Суслов вспомнил случай, когда в Бразилии на улице грабитель напал на полицейского в гражданской одежде, ведущего скрытое патрулирование.

«Сотрудник полиции выхватывает оружие и убивает нападавшего. Все. Но преступник не знает, что человека есть огнестрельное оружие. Он нападает и получает отпор. А в нашем случае будет ходит человек с плакатом: "У меня ствол, не подходи ко мне!". Кого-то это остановит, а, например, пьяную компанию это наоборот раззадорит. У нас, к сожалению, инициатива, чем глупее, тем быстрее она проходит в Госдуме», - заключил председатель профсоюза полиции по СВАО.

Добавим, что в том случае, если инициатива будет принята, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного и травматического. А их в России, насчитывается до восьми миллионов человек.

Кроме того, на минувшей неделе сообщалось, что на рассмотрение Госдумы будет представлен законопроект об обязательной видеофиксации применения огнестрельного оружия в России. Автор законопроекта – также Олег Нилов. Он уверен, что требования к полицейским и гражданским лицам, владеющим оружием, необходимо ужесточить. По его мнению, на одежде полицейских нужно разместить системы видеофиксации, которые бы снимали моменты применения оружия.