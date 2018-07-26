Профсоюз полиции и адвокаты рассказали о долгах МВД перед госзащитниками

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В эфире НСН Михаил Пашкин и Александр Карабанов пояснили, почему у ведомства накапливаются систематические задолженности перед адвокатами по назначению.

Задолженность МВД России по зарплате госзащитникам к концу года может составить около 500 млн рублей. Как заявил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко, из года в год с июля ведомство перестает платить адвокатам по назначению, сообщает ТАСС. В прошлом году за несколько лет накопилась задолженность на сумму 1,6 млрд рублей перед адвокатами, которые представляют бесплатную юридическую помощь.



Долг возникает из-за несогласованности бюджета, который выделяется на оказание юридических услуг по назначению в сравнении с количеством уголовных дел, которые возбуждаются, отметил в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов.

«По статистике, с каждым годом повышается процент возбужденных уголовных дел. При этом благосостояние россиян падает. Эта критическая масса людей, у которых есть потребность в защите, но нет денег, и формирует долговую яму, которая с каждым годом растет. Конституция предусматривает право каждого гражданина на оказание ему бесплатной юридической помощи за счет государства, в случае, если у гражданина нет денег на юристов», - отметил адвокат.

Сумма, которую выплачивают правозащитникам по назначению, составляет порядка 300 рублей в день, но, зачастую, и эти небольшие деньги за работу они не получают, заявил Александр Карабанов.

«Адвокатов право привлекать для такой работы согласно определённому графику дежурств сотрудники судов или следственных подразделений. Но мы понимаем, что если адвокату за работу не платят даже те копейки, которые оговорены законом, он фактически свою работу не выполняет и выступает просто безучастным статистом. В результате, люди не могут реализовать свое право на бесплатного адвоката», - сказал собеседник НСН.

Проблемы с выплатами МВД есть не только у адвокатов, но и у переводчиков и специалистов, которые проводят экспертизы в ходе расследования дел, рассказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН.

«У МВД нет денег и на переводчиков. Сотрудники зачастую сами ищут деньги, чтобы переводчик перевел с узбекского на русский, или с другого языка, в зависимости от того, кто задержан. На экспертизы тоже нет денег. Там очень серьезные финансовые нарушения есть, как я понимаю. Контрольно-ревизионному управлению МВД России, насколько я знаю, временно запретили работать, оно отстранено от проверок», - рассказал Пашкин.

Ранее сообщалось, что объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН) и Московская Хельсинская группа решили создать так называемую «полицейскую карту» России. Она призвана помочь нашим соотечественникам во время общения с правоохранителями.