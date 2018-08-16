Профессор ВШЭ: Россияне боятся безработицы из-за роста пенсионного возраста

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Профессор ВШЭ Елена Варшавская в эфире НСН заявила, что стоит ожидать лишь сезонное повышение уровня безработицы.

«Левада-центр» провел опрос россиян, узнав их мнения относительно возможной безработицы. 44% респондентов считают, что в ближайший год оставшихся без работы станет больше, 42% полагают, что уровень безработицы останется неизменным.

Пессимистов больше (49%) среди старшего поколения людей в возрасте от 40 до 54-х лет. Среди респондентов 18-24-х лет только 37% ожидают роста безработицы.

В свою очередь,, поясняя, на фоне чего возникли такие опасения, заявила, что реального основания эти волнения не имеют.

«Спрашивать у населения про безработицу – самое бесполезное дело. Безработица к концу года вырастет, но это будет сезонный фактор. Осенью и зимой уровень растет, а летом и весной – снижается. Так происходит из года в год. Думаю, что опасения населения связаны с предстоящим повышением пенсионного возраста, а значит, могут возникнуть проблемы трудоустройства молодых, начнутся увольнения лиц старшего возраста», - озвучила свою точку зрения эксперт. По данным Росстата за 2017 год, работающие пенсионеры составляют 34,5% от всех работников. Причем больше всего среди работников женщин начального пенсионного возраста (55 — 59 лет): 11,9%. Мужчины в возрасте 60 — 64 года составляют 7,1% от общего числа работников. В последующих возрастных категориях доля работающих пенсионеров снижается. Повышение пенсионного возраста не только снизит доходы части россиян, но и усилит проблемы с молодежной безработицей, считают эксперты.

«Да, я понимаю, на какой почве растут эти опасения грядущей массовой безработицы, но я не вижу действительно серьезных причин. В России даже в кризисные годы, безработица сильно не росла. У нас другой способ адаптации к экономическим проблемам: через зарплаты, их сжатие. И пока он остается основным», - заключила

Минтруд в начале августа опубликовал статистику, согласно которой с 25 июля по 1 августа численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 3 270 человек и составила 692,4 тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял 795,76 тыс. человек", - уточнили в ведомстве. За неделю число безработных снизилось в 53 регионах. Больше всего людей нашли работу в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Алтай, Саха (Якутия), Хакасия, Татарстан, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе, Тюменской и Магаданской областях.