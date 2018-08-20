Профессор ВШЭ объяснила, почему в России зарплата женщин ниже

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Эксперт в эфире НСН подтвердила, что средняя зарплата представительниц слабого пола ниже, чем у мужчин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поддержать инициативы по снижению разрыва между зарплатами мужчин и женщин. По её словам, эта разница является «большой и несправедливой». Как подчеркнула председатель верхней палаты парламента, сейчас средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. При этом в 2005 году этот показатель составлял 60%. В то же время, как пояснила Матвиенко, такой разрыв объясняется не только тем, что женщин на высокооплачиваемых постах меньше, но и меньшей зарплатой за одинаковую работу, сообщает журнал «Международная жизнь».

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН пояснила, что основная причина такой разницы в оплате труда – работа женщин в отраслях, где заработки ниже.

«Безусловно, средняя зарплата женщин ниже. Это связано с тем, что женщин меньше на позициях руководителей. Вторая серьёзная проблема – женщины сконцентрированы в отраслях, где не очень высокие заработки (бюджетники, здравоохранение, образование, культура, образование и другие). Соответственно, средняя зарплата женщин в результате получается меньше. Случаи прямой дискриминации, когда на позицию, где работала женщина, пришёл мужчина и ему за ту же самую работу стали платить больше, сложно обнаружить и доказать», - пояснила собеседница НСН.

Однако Елена Варшавская рассказала, что со временем некоторые «женские» сферы становятся более высокооплачиваемыми. В этом случае, как подчеркнула профессор, туда идут мужчины.

«Проблема выравнивания заработных плат у мужчин и женщин - это серьёзная проблема, которая только директивными указаниями не может быть решена. Общая тенденция состоит в том, что когда отрасль становится более высокооплачиваемой, туда начинают приходить мужчины, а женщины оттуда вытесняются. Если мы посмотрим сферу финансов, то в 70-ые годы это была абсолютно женская невысокооплачиваемая сфера. В начале 90-ых эта сфера стала высокооплачиваемой, в неё пошли мужчины. В результате банковская сфера такой женской, как она была лет 30-35 назад, уже не является», - заключила в эфире НСН Варшавская.

Напомним, в июле Госдума отклонила во втором чтении законопроект о гендерном равенстве, который был внесён ещё в 2003 году. Тогда зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина в эфире НСН заявила, что сейчас женщины получают премии в два раза меньше, чем мужчины. Более того, каждая пятая представительница слабого пола, занимающая руководящий пост, сталкивалась с дискриминацией по гендерному признаку или возрасту.