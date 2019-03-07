Профессор МГУ назвал идиотизмом размножение без мужчин

Доктор биологических наук в эфире НСН заявил, что отказ от оплодотворения обречет человечество на эволюционный провал.

Генетики рассказали о еще одном способе размножения людей. Как полагают ученые, в случае исчезновения мужчин, женщины сумеют продолжить человеческий род самостоятельно, посредством партеногенетического размножения, то есть без оплодотворения. По словам академика РАН Константина Крутовского, существует гипотетический риск того, что мужская половина человечества может когда-нибудь исчезнуть, пишут «Известия».

Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук Михаил Гельфанд в эфире НСН возмутился подобным заявлениям.

«К сожалению, биология такая наука, которая почему-то провоцирует людей делать странные заявления. Вопрос о полноценности набора хромосом сам по себе идиотский, потому что и женский набор, и мужской абсолютно полноценный. Отличие женщин от мужчин заключается в том, что у них репродуктивный аппарат устроен по-другому, мужчина при всем желании родить не может. Но, с другой стороны, вы можете мужским ядром клонировать лишенную ядра яйцеклетку, получить клон мужчины. Что до партеногенеза, у млекопитающих он неизвестен, а у пресмыкающихся и рыб он бывает. Но только жизненный опыт показывает, что виды, отказавшиеся от полового размножения, быстро вымирают просто по эволюционным причинам. У них накапливаются вредные признаки, и случается генетическая катастрофа. Многие виды на протяжении всей своей истории приходили к партеногенезу, но все эти виды эволюционно обречены. Я не совсем понимаю, зачем комментировать научную фантастику и разный идиотизм. Это скучно и неинтересно. Биология гораздо более замечательная наука, чем те байки, которые делают для журналистов», - заявил он.