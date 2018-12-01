«Проблема есть». В Госдуме признали недостаточное энергосбережение в России

РИА Новости

Галина Хованская в эфире НСН пояснила, что в России ведется большая работа по сбережению тепла и энергии в домах и социальных объектах.

Россиян не волнуют проблемы экологии и глобальное потепление. С таким обвинениемм выступил в своем материале в газете Helsingin Sanomat финский журналист Юсси Конттинен. Он утверждает, что россияне отапливают свои дома без надобности, а также «разъезжают на огромных прожорливых джипах». При этом о проблемах экологии говорится только в СМИ, однако ни в школах, ни в научных кругах, ни в политике ей не уделяется достаточного внимания.

Глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что у финнов «устаревшая информация» относительно экологической сознательности россиян.

«Сейчас очень активно начали заниматься энергосбережением, установкой счетчиков и так далее. В проекте закона по реновации в Москве четко говорится, что дома для переселения должны быть построены с применением новейших строительных материалов и нанотехнологий, которые заточены на энергосбережение и энергоэффективность», - заявила собеседница агентства.

Хованская отметила, что вопросы экологии и энергосбережения сегодня тесно связаны и им уделяется огромное внимание. В частности, чтобы повысить теплосбережение в домах предлагается использовать новейшие теплоизоляционные материалы, произведенные путем переработки стекла.

«У нас делают теплоизоляцию не из мерзкого материала, который при возгорании убивает людей раньше, чем огонь, а из битого стекла, из отходов фактически. Получается экологически чистый теплоизолирующий материал. Этим утепляют крышу и стены. Качественное отличие от всего существовавшего ранее! Я бы вовсе запретила использовать другие утеплители при строительстве школ, детских садов, роддомов, больниц и других социально значимых объектов. Но если говорить про экологию в плане мосуропереработки, то здесь я с финнами соглашусь. Мы запустили вопрос. Но в этом году активность тоже выросла», - сказала депутат ГД.

Говоря об «отоплении квартир без надобности», Хованская напомнила, что начало отопительного сезона в российских регионах привязано к погодным условиям. Батареи включаются при условии, что в течение 5 дней среднесуточная температура не поднимается выше 8 градусов.

«В зависимости от регионов точка отсчета будет разной – на юге позже, на севере раньше. К конкретной дате отопительный сезон не привязан. В идеале регулирование подачи тепла должно быть автоматическим. Очень многие современные дома такими датчиками уже оборудованы, но в контексте всей страны этот процент, конечно, пока еще очень маленький. Но процесс идет. Также идет дискуссия о том, чтобы в обязательном порядке оборудовать все дома такими системами. Во многих регионах котельные работают на газе, что, несомненно, более экологично, чем жечь солярку или дрова, как в той же Финляндии», - заключила Галина Хованская.

Зампред комитета по энергетике Сергей Есяков в беседе с «Говорит Москва» высказал схожую точку зрения. Он отметил, что в России есть ряд проблем с энергосбережением, при этом высказал мнение, что статья финского журналиста «написана в мрачном свете».