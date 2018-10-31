Президентская концепция против этнических анклавов в городах

Новую Концепцию миграционной политики России подписал президент Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, концепция «направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства».

Владимир Путин рассказал о концепции на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. В новой редакции документа сделана попытка снять многие барьеры в этой сфере и «разбюрократить эту систему», - добавил глава государства. Россия, по его словам, готова предоставлять убежище для соотечественников, проживающих за рубежом и подвергающихся гонениям. Кроме того, будет продолжено совершенствование программы добровольного переселения соотечественников в Россию. О барьерах, которые упоминал президент, автору этих строк рассказывали люди, решившие переехать в Россию с Донбасса незадолго до начала там гражданской войны, этнические русские, кстати. В одном из отделений тогда еще Федеральной миграционной службы России им выкатили внушительный список документов, которые они должны представить, в том числе из органов власти по месту прежнего жительства. На резонное замечание, что по месту прежнего жительства сейчас не только стреляют, но даже бомбят, последовал ответ: «А это не наши проблемы».

Один из пунктов Концепции миграционной политики предусматривает принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов и маргинализации иностранцев, с одной стороны. С другой - обеспечение простоты, прозрачности и понятности условий оформления виз и въезда в Россию, приобретения гражданства или получения права на трудовую деятельность. Сейчас, по данным, приведенным в концепции, в России ежегодно находятся около десяти миллионов иностранцев, в их числе – около трех миллионов трудовых мигрантов.

Лет 15 назад в свет вышел первый роман писателя-фантаста Вадима Панова из серии «Анклавы», в котором московские районы имели говорящие названия: Шанхайчик, Занзибар и т.д. Тогда же и стоило начать борьбу с созданием анклавов по этническому принципу. Сегодня они уже практически существуют – чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по спальным районам той же Москвы, особенно депрессивным. А в городах ближайшего Подмосковья есть места, где русской речи и не услышать. Все это вызывает рост ксенофобии на бытовом уровне. Это подтверждают и социологи. Так, руководитель «Левада-центра» Лев Гудков заявил на этой неделе, что уровень ксенофобских настроений в России выше, чем в момент распада Советского Союза. «Ядро» ксенофобов составляет до 15% взрослого населения страны. Более пассивная среда сочувствующих оценивается им в 20-30%. И главный объект их недовольства – гастарбайтеры, - указал социолог, слова которого приводит «Интерфакс».

Всеволод Нерознак