Президент РФ осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв» в Ленобласти

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Президент России Владимир Путин в годовщину блокады Ленинграда осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв» и видеотрансляцию, которая демонстрировала воздушные баталии, сообщает РИА Новости в четверг, 18 января.



Также в ходе посещения Ленинградской области президент возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Ранее сообщалось, что Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень».

Блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня, была прорвана 18 января 1943 года в ходе операции «Искра». В этот день ежегодно в Ленинградской области и в Северной столице проходят памятные акции.