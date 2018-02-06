Вторник
06 февраля
USD 56.63
EUR 70.5
Общество

В АРБ поддержали идею ФАС снимать наличные в кассах магазинов

6 Февраля 2018 в 16:45
В АРБ поддержали идею ФАС снимать наличные в кассах магазинов
Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что банкам может не понравиться возможность снимать деньги с карты в кассе магазина.

Федеральная антимонопольная служба России поддержала идею снятия наличных на кассе магазина при условии, что клиенты будут использовать банковские карты для оплаты товаров в данных точках. Об этом сообщила ТАСС замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Международная платежная система Mastercard уже прорабатывает с российскими банками возможность снятия наличных через POS-терминалы на кассах магазинов.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН поддержал эту идею, но предупредил о том, что банкам инициатива может не понравиться.

«Главное, чтобы не было противоречий с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Чтобы не было вопросов у Федеральной службы по финансовому мониторингу. А так это полезно, потому что человеку могут быть нужны наличные, а он должен бегать, искать банкомат. Если касса подключена  к единой банковской системе, почему бы не дать такую возможность. С точки зрения банков это может быть и не полезно. Они предпочитают иметь банкомат и снимать с него комиссию. Но такая комиссия может быть включена и при снятии наличных в кассе. Магазин тоже может с этого что-то иметь», - отметил собеседник НСН.

Президент Ассоциации российских банков считает, что в данном случае не стоит опасаться незаконного обналичивания денежных средств, поскольку подобные нарушения можно легко отследить и выявить.    

«Этими страхами вымощена дорога в ад. С каким-то криминальными проявлениями надо бороться не путём ограничения честных людей в той возможности, которая им удобна по жизни. Например, камеры могут зафиксировать, если человек ходит, снимая с чужой карты наличку, а потом выясняется, что это серийный хакер или целая банда. С ними надо бороться иначе. Наверняка будут лимиты. Таким же образом ограничен вал обналички через банкомат. Человек не просто потребует наличности в кассе. Придёт купить какой-то товар, оплатит его карточкой, а потом скажет, что ему нужно ещё снять часть деньгами», - резюмировал он.  

По оценке экспертов, доступность снятия денег через кассы магазинов может стимулировать рост безналичной экономики. Люди будут оставлять больше средств на картах, зная, что могут их легко снять. В итоге, с большей вероятностью они используют безналичный способ  оплаты покупок. В рамках пилотных проектов в кассе магазина можно будет снять не больше 5 тысяч рублей.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.