В АРБ поддержали идею ФАС снимать наличные в кассах магазинов

Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что банкам может не понравиться возможность снимать деньги с карты в кассе магазина.

Федеральная антимонопольная служба России поддержала идею снятия наличных на кассе магазина при условии, что клиенты будут использовать банковские карты для оплаты товаров в данных точках. Об этом сообщила ТАСС замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Международная платежная система Mastercard уже прорабатывает с российскими банками возможность снятия наличных через POS-терминалы на кассах магазинов.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН поддержал эту идею, но предупредил о том, что банкам инициатива может не понравиться.

«Главное, чтобы не было противоречий с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Чтобы не было вопросов у Федеральной службы по финансовому мониторингу. А так это полезно, потому что человеку могут быть нужны наличные, а он должен бегать, искать банкомат. Если касса подключена к единой банковской системе, почему бы не дать такую возможность. С точки зрения банков это может быть и не полезно. Они предпочитают иметь банкомат и снимать с него комиссию. Но такая комиссия может быть включена и при снятии наличных в кассе. Магазин тоже может с этого что-то иметь», - отметил собеседник НСН.

Президент Ассоциации российских банков считает, что в данном случае не стоит опасаться незаконного обналичивания денежных средств, поскольку подобные нарушения можно легко отследить и выявить.

«Этими страхами вымощена дорога в ад. С каким-то криминальными проявлениями надо бороться не путём ограничения честных людей в той возможности, которая им удобна по жизни. Например, камеры могут зафиксировать, если человек ходит, снимая с чужой карты наличку, а потом выясняется, что это серийный хакер или целая банда. С ними надо бороться иначе. Наверняка будут лимиты. Таким же образом ограничен вал обналички через банкомат. Человек не просто потребует наличности в кассе. Придёт купить какой-то товар, оплатит его карточкой, а потом скажет, что ему нужно ещё снять часть деньгами», - резюмировал он.

По оценке экспертов, доступность снятия денег через кассы магазинов может стимулировать рост безналичной экономики. Люди будут оставлять больше средств на картах, зная, что могут их легко снять. В итоге, с большей вероятностью они используют безналичный способ оплаты покупок. В рамках пилотных проектов в кассе магазина можно будет снять не больше 5 тысяч рублей.