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Общество

Оправданный пресс-секретарь Роскомнадзора может добиться компенсации от СК

5 Декабря 2018 в 18:05
Оправданный пресс-секретарь Роскомнадзора может добиться компенсации от СК
Адвокат Александр Карабанов рассказал НСН о шансах Вадима Ампелонского на реабилитацию.

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в особо крупной растрате. Как сообщил «Интерфаксу» его адвокат Сергей Седаков, следствие признало Ампелонского  не причастным к инкриминируемому преступлению. Пресс-секретарь Роскомнадзора находился под домашним арестом с 5 октября 2017 года до 24 сентября текущего года, когда его отпустили под подписку о невыезде.

Теперь у Ампелонского есть все шансы добиться компенсации за нарушение своих конституционных прав, заявил НСН адвокат Александр Карабанов.

Адвокат объяснил закрытость дела Ампелонского
«Данный человек после прекращения в отношении него уголовного дела имеет право и все перспективы для того, чтобы предъявить иск Следственному комитету и попытаться взыскать как материальные расходы, которые могут быть напрямую связаны с недополученной прибылью, так и компенсацию морального ущерба, связанного с потерей деловой репутации. Все шансы есть, и я уверен, что он эти иски выиграет», — сказал адвокат.

По его словам,  прекращение уголовного преследования Ампелонского можно расценивать как признак оздоровления российской судебной системы.

«Это говорит о том, что наша судебная система все-таки потихонечку оздоравливается, потому что Следственный комитет фактически подтвердил, что была совершена процессуальная ошибка, и невиновный человек был привлечен к уголовной ответственности», — отметил собеседник НСН.

Напомним, что уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре 2017 года. Оно касается фиктивного, по версии следствия, трудоустройства сотрудников ФГУП «Главный радиочастотный центр», подконтрольного Роскомнадзору. Всего по делу были привлечены 15 человек. Изначально фигурантов обвиняли в особо крупном мошенничестве, а затем обвинение было переквалифицировано на растрату.
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