Оправданный пресс-секретарь Роскомнадзора может добиться компенсации от СК

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в особо крупной растрате. Как сообщил «Интерфаксу» его адвокат Сергей Седаков, следствие признало Ампелонского не причастным к инкриминируемому преступлению. Пресс-секретарь Роскомнадзора находился под домашним арестом с 5 октября 2017 года до 24 сентября текущего года, когда его отпустили под подписку о невыезде.
Теперь у Ампелонского есть все шансы добиться компенсации за нарушение своих конституционных прав, заявил НСН адвокат Александр Карабанов.
По его словам, прекращение уголовного преследования Ампелонского можно расценивать как признак оздоровления российской судебной системы.
«Это говорит о том, что наша судебная система все-таки потихонечку оздоравливается, потому что Следственный комитет фактически подтвердил, что была совершена процессуальная ошибка, и невиновный человек был привлечен к уголовной ответственности», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре 2017 года. Оно касается фиктивного, по версии следствия, трудоустройства сотрудников ФГУП «Главный радиочастотный центр», подконтрольного Роскомнадзору. Всего по делу были привлечены 15 человек. Изначально фигурантов обвиняли в особо крупном мошенничестве, а затем обвинение было переквалифицировано на растрату.