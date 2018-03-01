Правозащитник предостерег от принудительного лечения заключенных-наркоманов

Валентин Богдан пояснил НСН, что проблема требует взвешенного решения.

В Госдуме предложили разрешить судам направлять преступников-наркоманов, приговоренных к реальным срокам, на принудительное лечение. По словам парламентариев, тюрьмы переполнены наркоманами. Об этом сообщает Life.

Юрист фонда «В защиту прав заключенных» Валентин Богдан считает, что проблема требует взвешенного решения.

«Если человек нуждается в помощи, он может самолично написать прошение о направлении на лечение. Кроме того, была интересная новация, чтобы «первоходам», наркоманам, впервые попавшимся, дать отсрочку исполнения приговора, если он добровольно изъявят желание лечиться. Достаточно большое количество в тюрьме наркоманами не является, но осуждены по «наркотической» статье 228. Стоит вопрос, как быть с ними», - отметил он в беседе с НСН.

Правозащитник так же напомнил об опасности карательного применения принудительного лечения.

«Не хочется повторения ситуации советского времени, когда принудительному лечению подвергали инакомыслящих. Не хочу говорить, что над ними проводили опыты, но приводили в ненормальное состояние», - сказал он.

По данным фонда «В защиту прав заключенных», Россия лидирует по количеству осужденных по наркотическим статьям — 90 на 100 тысяч человек населения. В фонде отмечают высокую частоту злоупотреблений со стороны правоохранительных органов при фиксации преступлений связанных с наркотиками.