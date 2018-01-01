Правозащитник пожелал россиянам быть активными в 2018 году

Александр Брод поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в эфире НСН пожелал россиянам здоровья и уверенности в новом году.



«Сердечно поздравляю слушателей «Национальной службы новостей» с Новым годом! С самого детства мы ждем этого праздника, надеемся в новом году увидеть больше добра, ждем новогоднего чуда. Прежде всего желаю всем радиослушателям здоровья, уверенности. Мне бы хотелось пожелать вам быть более активными. Именно от активного гражданского общества во многом зависит эффективность действия власти. Наша задача – не давать властям успокоиться, а требовать соблюдения наших конституционных прав и качественной жизни», - пожелал правозащитник.

Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов в эфире НСН назвал наступающий год временем больших надежд.