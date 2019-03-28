В СПЧ одобрили ограничения для мигрантов в Якутии

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Глава комиссии по миграционной политике СПЧ объяснил в эфире НСН, что решение якутских властей не противоречит закону.

В Якутии сократили список разрешенных для мигрантов видов трудовой деятельности. Такой указ подписал глава республики Айсен Николаев.

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров объяснил в эфире НСН, что Николаев действовал по закону.

«Это право главы субъекта федерации регулировать виды деятельности, в которых заняты мигранты. Если это ограничение связано с одним-единственным случаем похищения и расправы, то такое решение скоропалительное. Насколько мне известно, там таких случаев было несколько. И в связи с тем, что они несвоевременно расследовались, были стихийные митинги, усиливалось социальное напряжение. Так что решение главы республики вполне правомерное. Распространяться оно будет на будущих мигрантов, нынешние смогут доработать свой срок. В Якутии работает мигрантов, дай бог, 150 человек. Ничего страшного если они поедут куда-то еще. Никто этого не заметит. Если же оно будет распространено на тех мигрантов, которые сейчас работают, это будет неправильно», - пояснил он.

Напомним, в середине марта в Якутии была выходцем из Киргизии похищена местная жительница и изнасилована. В Якутске прошли два антимигрантских митинга, были разгромлены овощные киоски, где работают мигранты, хотя власти призывали граждан к благоразумию и просили не учинять самосуд. Позднее около 90 водителей автобусов не вышли на работу из-за волнений в городе. Также не работали многие овощные киоски.