В СПЧ одобрили ограничения для мигрантов в Якутии

В Якутии сократили список разрешенных для мигрантов видов трудовой деятельности. Такой указ подписал глава республики Айсен Николаев.
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров объяснил в эфире НСН, что Николаев действовал по закону.
«Это право главы субъекта федерации регулировать виды деятельности, в которых заняты мигранты. Если это ограничение связано с одним-единственным случаем похищения и расправы, то такое решение скоропалительное. Насколько мне известно, там таких случаев было несколько. И в связи с тем, что они несвоевременно расследовались, были стихийные митинги, усиливалось социальное напряжение. Так что решение главы республики вполне правомерное. Распространяться оно будет на будущих мигрантов, нынешние смогут доработать свой срок. В Якутии работает мигрантов, дай бог, 150 человек. Ничего страшного если они поедут куда-то еще. Никто этого не заметит. Если же оно будет распространено на тех мигрантов, которые сейчас работают, это будет неправильно», - пояснил он.