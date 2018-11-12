Правота или бессилие? КС разрешил судить авторитетов в других регионах

Экс-генпрокурор Валентин Степанков рассказал НСН, что означает решение Конституционного суда.

Конституционный суд России (КС) одобрил передачу дел влиятельных обвиняемых в другие регионы. Таким образом, КС не удовлетворил жалобу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обратившегося по поводу переноса его дела о взятках, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе из судов Приморья в Тверской райсуд Москвы.

Согласно постановлению КС, опубликованному на сайте, для обеспечения беспристрастного разбирательства Верховный суд может по ходатайству Генпрокуратуры передавать дела обвиняемых, имевших связи и обладавших авторитетом на определенной территории, в суд другого субъекта Российской Федерациии.

В эфире НСН первый генеральный прокурор Российской Федерации Валентин Степанков заявил, что решение КС не означает бессилие судебной системы, неспособной противостоять авторитету влиятельных обвиняемых.

«Я не думаю, что надо считать, что это бессилие суда. Во-первых, и судьи, и следователи — это люди, которые могут быть подвержены и угрозам, и влиянию. Есть ситуации, когда между высшими должностными лицами судебной или правоохранительной системы могут существовать какие-то родственные отношения с обвиняемыми. Это в любом случае, какой бы честный человек не был, может ставить под сомнение его объективность в рассмотрении или расследовании дела. Поэтому здесь только подтверждена такая правота, которая дает возможность повысить объективность расследования, а главное, чтобы потом той же прессе не бросать камни. Все это свидетельствует о том, чтобы только улучшить арсенал возможностей при проведении расследования и рассмотрении дела», — сказал первый генпрокурор России.

Степанков уточнил, что в стадии расследования, дело может передаваться из одного региона в другой на усмотрение прокурора, согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

«Уже давно сама судебная и следственная практика выработала такую позицию, что когда возникают сомнения в возможности оказания давления на следователей, если подследственные обвиняемые или подозреваемые занимают какое-то ответственное положение в той или иной сфере жизни в городе, в крае, в области, то УПК разрешает передачу дел. Это делалось на усмотрение прокурора, когда к нему обращался следователь, или когда прокурор, осуществляя надзор, сам видел, что есть проблемы в объективности расследования уголовного дела. Дело передавалось из одного органа в другой или через вышестоящего прокурора вообще в другую территорию», — отметил собеседник НСН.Напомним, что бывший градоначальник Владивостока Игорь Пушкарев был арестован в июне 2016 года в рамках расследования о злоупотреблении служебными полномочиями. Позже его отстранили от должности главы города. Также по делу был задержан его брат, Андрей Пушкарев, а позже и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Осенью 2017 года Верховный суд передал дело Пушкарева на рассмотрение из Владивостока в Москву по причине того, что у него были связи в органах власти и бизнес-структурах региона, а также возможность распространять через подконтрольные СМИ ложную информацию о ходе следствия.