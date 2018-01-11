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Общество

Правительство признало непопулярность программы увеличения трудовой мобильности

11 Января 2018 в 08:02

Правительство признало, что программа увеличения трудовой мобильности почти не работает. За прошлый год ее воспользовались всего 500 человек. Было решено упростить условия участия для предприятий, а работникам с Дальнего Востока позволить переезжать внутри округа для найма с господдержкой. 

Главная цель, которую ставят перед собой власти,  привлечение  квалифицированных специалистов в регионы, где их остро не хватает. В приоритете 16 областей. Это, в том числе, Чукотка, Камчатка и Магадан, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Тамбовская и Ульяновская области. 

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