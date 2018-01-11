Правительство признало непопулярность программы увеличения трудовой мобильности

Правительство признало, что программа увеличения трудовой мобильности почти не работает. За прошлый год ее воспользовались всего 500 человек. Было решено упростить условия участия для предприятий, а работникам с Дальнего Востока позволить переезжать внутри округа для найма с господдержкой.

Главная цель, которую ставят перед собой власти, привлечение квалифицированных специалистов в регионы, где их остро не хватает. В приоритете 16 областей. Это, в том числе, Чукотка, Камчатка и Магадан, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Тамбовская и Ульяновская области.