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Общество

Правила долевого строительства в РФ изменят

11 Января 2018 в 11:56
Правила долевого строительства в РФ изменят

Госдума модернизирует правила долевого строительства в России. Они призваны сделать покупку квартиры на начальном этапе строительства максимально безопасной. По новым нормам финансовое состояние застройщиков и их деятельность будут контролировать и надзорные органы, и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Законопроект предусматривает  постепенный переход к новой модели долевого строительства. Деньги граждан будут поступать не напрямую к девелоперу, а сначала в специальный фонд.

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