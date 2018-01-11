Правила долевого строительства в РФ изменят

Госдума модернизирует правила долевого строительства в России. Они призваны сделать покупку квартиры на начальном этапе строительства максимально безопасной. По новым нормам финансовое состояние застройщиков и их деятельность будут контролировать и надзорные органы, и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Законопроект предусматривает постепенный переход к новой модели долевого строительства. Деньги граждан будут поступать не напрямую к девелоперу, а сначала в специальный фонд.