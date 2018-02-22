Познер – Норкину: В эфире лучше не драться!

Известный телеведущий прокомментировал в эфире НСН инцидент в студии НТВ.

Телеведущий НТВ Андрей Норкин подрался в прямом эфире передачи с украинским экспертом Дмитрием Суворовым. Потасовка произошла из-за слов гостя по поводу ситуации в ДНР и ЛНР. Журналист, который недавно побывал в самопровозглашённых республиках, ударил Суворова после циничных высказываний гостя о ситуации в Донбассе.

Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что в эфире лучше не драться (слушайте аудио).

«Я передачу не видел, что говорил ведущий, не знаю, поэтому я не могу судить о том, что сказано. Но в принципе, я полагаю, что в эфире драться лучше не надо», - заявил НСН Познер.

В свою очередь, соведущая Норкина Ольга Белова сказала, что после всего сказанного «другого исхода быть не могло», сообщает Ura.ru . В то же время сам телеканал извинился за инцидент, который произошёл в прямом эфире.