Познер: Не надо искать простой ответ на сложный вопрос

Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН прокомментировал результаты соцопроса ВЦИОМ об обсуждениях трагедий на ток-шоу.

Опрос показал отношение подростков к теме трагедий в школах на ток-шоу. За ограничение обсуждения трагедий в учебных заведениях в разговорных шоу на федеральных телеканалах выступают 71% подростков и 72% взрослых, такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По мнению 42% подростков и 36% взрослых респондентов, чтобы предотвратить трагедии в учебных заведения, необходимо организовать психологическую работу со школьниками. Также респонденты обеих групп среди необходимых мер выделили усиление охраны учебных заведений и создание условий для досуга подростков.

Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН высказал мнение, что разные ситуации должны по-разному освещаться в СМИ.

«Не очень понял, почему опрашивают подростков. Также не очень понимаю, что значит трагедия, ведь есть разные вещи. Есть такие трагедии, которые совершенно необходимо освещать. Есть другие, которые не имеют большого значения. Стрельба в школах происходит в Америке очень давно, чаще, чем у нас. Если это раздувать, то обязательно найдутся люди, которые захотят этому подражать. Обязательно найдутся люди, которые хотят стать знаменитыми любой ценой. Когда они видят, что человек, совершивший такое действо, становится предметом широкого обсуждения, это их подталкивает на то, чтобы сделать то же самое. Я думаю, в этих рассуждениях есть определенна истина. Но, с другой стороны, полное замалчивание таких вещей, как это было в Советском Союзе, тоже не приводит ни к чему хорошему. Поскольку общество никак не может реагировать на то, чего оно не знает, нет однозначного ответа. Поиск простого ответа на сложные обстоятельства не продуктивен. Эти вещи просто не решаются, это всегда решается по-разному», - заявил он.

Ранее Владимир Познер прокомментировал выступление Концертного хора Санкт-Петербурга во время празднования Дня защитника Отечества в Исаакиевском соборе. Тогда хор исполнил песню «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», в которой говорится о бомбардировке Соединенных Штатов Америки. Телеведущий назвал исполнение подобных песен «дурным вкусом».